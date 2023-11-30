Добровольно не получилось: Свято-Николаевский собор освободили от священнослужителей УПЦ МП (фото, видео)

Срок аренды вышел еще в феврале 2023 года

В четверг, 30 ноября, в Кременце в Тернопольской области государственная исполнительная служба вместе с полицейскими принудительно выселила священнослужителей УПЦ МП из Свято-Николаевского собора. Преподавателей и студентов регентского училища УПЦ МП направили в заранее подготовленные помещения.

Это было мотивировано тем, что договор на аренду и использование помещения церковного комплекса завершился в феврале 2023 года, а суды представители УПЦ МП проиграли. Об этом пишет Zahid.net.

Хозяйственный суд Тернопольской области обязал УПЦ МП вернуть Николаевский собор в Кременце государственному заповеднику. Добровольно освободить помещение храма священнослужители УПЦ МП отказались.

Правоохранители на территории собора

Клирников отвезли в заранее подготовленное место

Выселение московского патриархата из собора

Выселение московского патриархата из собора

Прибыли государственные исполнители и правоохранители в Свято-Николаевский собор в пятницу, 30 ноября, в 6:00 утра. Каждое помещение было описано, студентов и преподавателей регентского училища УПЦ МП попросили покинуть здание. В 14:00, как отмечается, все жившие там люди уже переехали в другие заранее приготовленные для них помещения.

Несмотря на судебные решения, священнослужители московского патриархата несколько месяцев отказывались передать помещение архитектурного памятника Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Теперь судебное решение выполняется принудительно, отметил директор Кременецко-Почаевского ДИАЗа Василий Ильчишин.

"Это возврат государственного имущества, которое возвращается в государственную собственность согласно решению суда. Сейчас мы с сотрудниками СБУ и исполнительной службы делаем сборник недвижимого, движимого имущества, составляем акт. Инвентаризация продолжается, так что окончательно о состоянии имущества что-то сказать нельзя", — сказал он. Василий Ильчишин.

После предварительного досмотра имущества было обнаружено, что часть из него повреждена. По словам директора ДИАЗа, предварительно видно, что повреждено немало того, что имеет историческую и культурную ценность. Однако точную оценку можно дать после проведения искусствоведческих экспертиз.

"В соборе есть поврежденные фрески, есть трещины, отшелушивание, предметы искусства тоже повреждены. Ведь не соблюдался температурный и влажностный режим. В храме хранятся предметы искусства 18-19 веков, имеющие высокую художественную ценность. Они нуждаются в реставрации и консервации", — заметил. Василий Ильчишин.

Западное издание также добавляет, что во время сессии Тернопольского областного совета 30 ноября глава Тернопольского областного ОВА Владимир Труш также упомянул о принудительном выселении клириков УПЦ МП из Кременецкого Свято-Николаевского собора.

"Сегодня впервые за всю историю московский патриархат покинул Свято-Николаевский собор в Кременце. Сделано это законно. Эта история продолжалась чрезвычайно долго. Договор закончился, но они не хотели уезжать, понимая, что они вроде бы здесь навечно, но они ошиблись. Представители УПЦ МП выселены вместе со всем своим имуществом, потому что они незаконно занимали эти помещения», – отметил Владимир Труш.

Ранее "Телеграф" писал, что утром в четверг, 30 ноября, Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре. В ходе следствия было установлено, что представители Лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев. Также они разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.