Обыски в Почаевской лавре: СБУ пришла не только из-за антиукраинской пропаганды

Клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ (МП). Действия проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

В ходе следствия было установлено, что представители Лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев. Также они разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от россии. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) продолжается проведение расследования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из народных депутатов Верховной Рады блокирует запрет УПЦ МП в Украине и к чему это может привести.