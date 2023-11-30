Обшуки у Почаївській лаврі: СБУ прийшла не лише через антиукраїнську пропаганду

Клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави

Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ (МП). Дії відбуваються в рамках кримінального провадження за причетністю керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Під час слідства було встановлено, що представники Лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність юдеїв. Також вони розпалювали релігійну ворожнечу проти представників усіх церков, крім УПЦ. Про це у четвер, 30 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Крім того, у цьому повідомленні клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від росії. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть", — йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, релігійної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) триває проведення розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з народних депутатів Верховної Ради блокує заборону УПЦ МП в Україні та до чого це може призвести.