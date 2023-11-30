Добровільно не вийшло: Свято-Миколаївський собор звільнили від священнослужителів УПЦ МП (фото, відео)

Строк оренди вийшов ще у лютому 2023

У четвер, 30 листопада, у Кременці на Тернопільщині державна виконавча служба разом з поліцейськими примусово виселила священнослужителів УПЦ МП зі Свято-Миколаївського собору. Викладачів та студентів регентського училища УПЦ МП направили в завчасно підготовлені приміщення.

Це було вмотивовано тим, що договір на оренду та користування приміщенням церковного комплексу завершився в лютому 2023 року, а суди представники УПЦ МП програли. Про це пише Zahid.net.

Тож господарський суд Тернопільської області зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор у Кременці державному заповіднику. Добровільно звільнити приміщення храму священнослужителі УПЦ МП відмовились.

Правоохоронці на території собору

Клірників відвезли у заздалегіть підготовлене місце

Виселення московського патріархату з собору

Виселення московського патріархату з собору

Прибули державні виконавці та правоохоронці до Свято-Миколаївського собору у пʼятницю, 30 листопада, о 6:00 ранку. Кожне приміщення було описано, студентів та викладачів регентського училища УПЦ МП попросили покинути будівлю. О 14:00, як зазначається, усі люди, які мешкали там, вже переїхали в інші завчасно приготовані для них приміщення.

Попри судові рішення, священнослужителі московського патріархату кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Тепер судове рішення виконується, зазначив директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин.

"Це повернення державного майна, яке повертається у державну власність згідно з рішенням суду. Зараз ми зі співробітниками СБУ та виконавчої служби робимо збірку нерухомого, рухомого майна, складаємо акт. Інвентаризація триває, тож остаточно про стан майна щось сказати не можна", – сказав Василь Ільчишин.

Після попереднього огляду майна було виявлено, що частина з нього пошкоджена. За словами директору ДІАЗу, попередньо видно, що пошкоджене чимало того, що має історичну та культурну цінність. Проте точну оцінку можна буде дати після проведення мистецтвознавчих експертиз.

"У соборі є пошкоджені фрески, є тріщини, відлущення, предмети мистецтва теж пошкоджені. Адже не дотримувався температурний та вологісний режим. У храмі зберігаються предмети мистецтва 18-19 століть, які мають високу мистецьку цінність. Вони потребують реставрації й консервації", – зауважив Василь Ільчишин.

Західне видання також додає, що під час сесії Тернопільської обласної ради 30 листопада голова Тернопільської обласної ОВА Володимир Труш також згадав про примусове виселення кліриків УПЦ МП з Кременецького Свято-Миколаївського собору.

"Сьогодні вперше за всю історію московський патріархат покинув Свято-Миколаївський собор в Кременці. Зроблено це у законний спосіб. Ця історія тривала надзвичайно довго. Договір закінчився, але вони не хотіли виїжджати, розуміючи, що вони ніби то тут навічно, але вони помилилися. Представники УПЦ МП виселені разом з усім своїм майном, тому що вони незаконно займали ці приміщення", – зазначив Володимир Труш.

Раніше "Телеграф" писав, що зранку у четвер, 30 листопада, Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі. Під час слідства було встановлено, що представники Лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність юдеїв. Також вони розпалювали релігійну ворожнечу проти представників усіх церков, крім УПЦ.