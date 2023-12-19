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Помста за вихід із УПЦ МП? На Вінниччині підпалили храм (фото)

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Обгоріли стіни та знайшли горючу суміш Новина оновлена 19 грудня 2023, 12:46
Обгоріли стіни та знайшли горючу суміш. Фото Вінницько-барська єпархія

Поліція вже розшукує винних

На Вінниччині, в селі Корделівка, невідомі вночі підпалили місцевий храм святого великомученика Димитрія Солунського. Парафіяни виявили залишки горючої суміші та обгорілі стіни.

Про це повідомили на сайті Вінницько-Барської єпархії Православної церкви України. За словами настоятеля храму ієрея Юрія Волощука, підпал стався вночі, коли йшов дощ – це не дозволило вогню поширитись на всю будівлю церкви.

Священик додав, що торік храм перейшов до ПЦУ. На сайті розповіли, що за словами місцевих жителів підпал — це помста релігійній громаді, яка рік тому вийшла з Московського Патріархату.

Віруючі негайно звернулися до поліції щодо розслідування факту умисного пошкодження майна. Слідчі дії продовжуються і віруючі на чолі з настоятелем храму сподіваються, що винуватців буде знайдено та покарано.

У мережі відреагували на інцидент.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині державна виконавча служба разом із поліцейськими примусово виселила священнослужителів УПЦ МП зі Свято-Миколаївського собору.

Теги:
#Вінниця #УПЦ МП #Кримінал