Поделился интимными фото и влип на деньги: в Тернополе девушка шантажировала парня

Пока одни ищут любовь, другие наживаются на чувствах

В Украине за последние несколько лет появилось много сайт знакомств, которые люди заменили живым общением. Но вместе с тем активизировались мошенники, которые выманивают деньги из украинцев. Так, жителю Тернополя угрожали и обманули на деньги из-за интимных фото.

Мужчину шантажировали на 20 000 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В одной из социальных сетей он познакомился с девушкой. Через несколько дней переписки, девушка предложила ему обменяться интимными фото. Парень не отказал, однако не получив взаимные фото от знакомой, получил шокирующее сообщение. Аферистка требовала деньги за нераспространение его фото.

Чтобы сохранить репутацию, он перевел деньги шантажистке, а уже потом обратился в правоохранительные органы. Следователи внесли данные потерпевшего в Единый реестр до следственных исследований в соответствии с частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции призвали украинцев быть осмотрительными, ведь если новые онлайн-знакомые мгновенно признаются в любви, предлагают обменяться интимными фотографиями или же деньги.

Правоохранители отмечают, что следуя рекомендациям, можно минимизировать использование частной информации:

если переписка кажется приятной, не стоит доверять незнакомцам из интернета сразу;

не добавляйте в "друзья" сомнительные личности;

никому не отправляйте интимные фото и видео;

не выкладывайте в социальные сети фотографии, которые могут стать компрометирующими;

не ведите в социальных сетях переписки интимного характера, которые могут быть использованы на всеобщее обозрение;

не общайтесь на откровенные темы в видеочатах;

не отправляйте средства лицам, с которыми знакомы онлайн, насколько убедительной не была бы их история.

Ранее "Телеграф" писал, как жены могут поддерживать бойцов на фронте. Психолог дала украинкам советы относительно интимной жизни.