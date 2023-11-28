Интимные фото и секс-игрушки вместо звонков: психолог рассказала, как жены могут поддерживать бойцов на фронте

Эксперт рекомендовала все же соблюдать безопасность

Психолог и сексолог Святослава Федорец рассказала, как пары могут поддерживать эмоциональную и сексуальную связь во время войны. Она дала украинцам некоторые советы относительно интимной жизни.

Подняла эксперт табуированную тему в разговоре с "Телеграфом". Психолог рассказала о наиболее распространенных проблемах интимного здоровья военных, а также предложила методы их решения.

На вопрос журналиста относительно того, как именно партнеры могут поддерживать эмоциональную и сексуальную связь, она ответила: "Все, что можно реализовать в сексуальном плане на расстоянии — мы это делаем. Это может быть интимная переписка, обмен интимными фото".

При этом Святослава Федорец рекомендовала все же соблюдать безопасность и фотографировать так, чтобы не было видно лица. И чтобы по фону картинки не было понятно, какое это помещение. Также она акцентировала внимание на том, что партнеры должны регулярно удалять интимные изображения с гаджетов.

"Женщины иногда возмущаются: "Он просит мои фото, а я не хочу, чтобы он хранил их у себя на телефоне. Для чего он сохраняет? Так вот, надо учесть, что иногда связи нет. И он сохраняет их для того, чтобы когда появится возможность помастурбировать, он не был привязан к тому, есть связь или нет. Он откроет на телефоне фото и помастурбирует. Поэтому все это надо обсудить», — пояснила психолог.

Сексологиня также рассказала, что страхи по конфиденциальности это вполне нормально. "Обсудите это с партнером, поделитесь своими страхами и договоритесь, что он удаляет фотографии. Или, возможно, вы будете использовать функцию в Telegram, где фотографии сами удаляются", — посоветовала она.

Также, по словам Святославы Федорец, можно использовать секс-игрушки, которыми можно управлять на расстоянии. Они недешевы, но поддерживают расстояние даже в 300-500 км. "Ими можно управлять через смартфон. А некоторые дают возможность переписываться в приложении к игрушке. И это вроде бы более безопасно и конфиденциально", — добавила она.

Подробнее об этой теме читайте в статье "Телеграф" "Интимные отношения во время войны: как поддерживать "огонь" на расстоянии и преодолевать проблемы в постели" .

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