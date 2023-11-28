Інтимні фото і секс-іграшки замість дзвінків: психолог розповіла, як дружини можуть підтримувати бійців на фронті

Але попри все експерт рекомендувала все ж дотримуватися безпеки

Психолог та сексолог Святослава Федорець розповіла, як пари можуть підтримувати емоційний і сексуальний зв'язок під час війни. Вона дала українцям деякі поради, щодо інтимного життя.

Порушила експерт табуйовану тему у розмові із "Телеграфом". Психологиня розповіла про найпоширеніші проблеми інтимного здоров'я військових, а також запропонувала методи їх вирішення.

На питання журналіста стосовно того, як саме партнери можуть підтримувати емоційний і сексуальний зв'язок, вона відповіла: "Все, що можна реалізувати в сексуальному плані на відстані — ми це робимо. Це може бути інтимне листування, обмін інтимними фото".

При цьому Святослава Федорець рекомендувала все ж дотримуватися безпеки і фотографувати так, щоб не було видно обличчя. І щоб по фону картинки не було зрозуміло точно, яке це приміщення. Також вона акцентувала на тому, що партнери повинні регулярно видаляти інтимні зображення з гаджетів.

"Жінки іноді обурюються: "Він просить мої фото, а я не хочу, щоб він зберігав їх у себе на телефоні. Для чого він зберігає?" Так от, треба врахувати, що іноді зв'язку нема. І він зберігає їх для того, щоб коли з'явиться можливість помастурбувати, він не був прив'язаний до того, є зв'язок чи нема. Він відкриє на телефоні фото і помастурбує. Тому це все треба обговорити", — пояснила психолог.

Сексологиня також розповіла, що страхи стосовно конфіденційності це цілком нормально. "Обговоріть це з партнером, поділіться своїми страхами і домовтеся, що він видаляє фотографії. Або, можливо, ви будете використовувати функцію в Telegram, де фотографії самі видаляються", — порадила вона.

Також, за словами Святослави Федорець, можна використовувати секс-іграшки, якими можна керувати на відстані. Вони недешеві, але підтримують відстань навіть у 300-500 кілометрів. "Ними можна керувати через смартфон. А деякі дають можливість листуватися в додатку до іграшки. І це начебто більш безпечно і конфіденційно", — додала вона.

Детальніше про цю тему читайте у статті "Телеграфу" "Інтимні стосунки під час війни: як підтримувати "вогонь" на відстані і долати проблеми у ліжку".

Раніше "Телеграф" повідомив, що через повномасштабне вторгнення росії, багато людей вступили до лав ЗСУ, щоб дати відсіч ворогу. Більш ніж через півроку війни наші військові потребують не лише фізичну, а й психологічну допомогу.