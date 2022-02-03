Легко попасться: как мошенники обманывают на OLX (видео)

Попытка продать ненужную вещь может обернуться потерей средств.

Мошеннических схем для незаконного обогащения в интернете очень много. Среди них выделяются те, которые используют для наживы на доверчивых украинцах сайты продажи. Количество попыток обмануть при сделках в интернете растет каждый год.

Одна из таких — мошенничество с доставкой с OLX. Покупатель задает вопросы о продаваемом товаре и якобы оформляет доставку. Присылает при этом ссылку по которой просит перейти для получения средств. Это фишинг. Мошенники создают сайт, которые имитируют настоящий ресурс. И именно туда ведет ссылка. Создан он для похищения данных карты, которые доверчивым людям предлагают ввести на нем.

В OLX предупреждают — указывать при сделке можно только ФИО отправителя и номер карты из 16 цифр, а три цифры CVV-кода на обороте — никогда.

Также настоятельно рекомендуют внимательно проверять адрес сайта, на котором происходит покупка и продажа, в нем не должно быть ничего лишнего, а также не переходить по посторонним ссылкам.

Пример мошеннических названий сайта

Ссылки могут присылать в сторонние приложения, например мессенджер Viber и другие. Это также должно насторожить покупателя. Пример такого мошенничества приведен на видео ниже.

Также потенциально мошенническими могут оказаться объявления в которых цена существенно ниже рыночной или когда продавец ультимативно настаивает на предоплате.

Ранее "Телеграф" писал о мошенничестве на сайтах знакомств — "разводили" на покупке билетов в театр.