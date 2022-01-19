"Развели" на 4 тысячи: украинцев предупреждают об очередном мошенничестве в Тиндере

Парень просто хотел познакомиться с девушкой, но попался на крючок злоумышленников

В Украине живет немало доверчивых людей, чем постоянно пользуются различные мошенники. Недавно стало известно о новом способе "развода" на деньги — с помощью сайтов для "покупки" билетов в театр.

Подробности раскрыл обманутый мужчина в Telegram-паблике "Ху**ая Одесса".

По словам пострадавшего, мошенники начали промышлять в специальном приложении для знакомств Tinder.

В поисках девушки, которую можно пригласить на свидание, одессит разговорился с одной из пользовательниц соцсети. Та согласилась с ним погулять, но предложила свой вариант времяпровождения — поход в театр. После этого девушка "любезно" поделилась с собеседником ссылкой сайта, где можно забронировать билеты.

Как объяснил пострадавший, толком не разобравшись, он поспешил выполнить предложенные манипуляции, после чего с него списали сумму в размере 4055 гривен (четыре платежа по 965 гривен).

Естественно, после "проплаты" девушка прекратила любое общение.

Сейчас над делом работают местные полицейские, однако неизвестно, удастся ли им выйти на след сетевых мошенников.

Интересно, что многие интернет-пользователи заметили, что уже давно слышали о подобном способе обмана. Также они в весьма специфической манере комментируют человеческую доверчивость.

Напомним, что также украинцев предупредили о новом способе обмана, который связан с выдачей "ковидной тысячи Зеленского". Людям предлагают получить деньги, пройдя по специальной ссылке, после чего можно не досчитаться финансов на собственной карте.

Также "Телеграф" писал, каким образом украинцы могут попробовать защититься от недобросовестных обманщиков из интернета, которые пытаются нажиться, нарушая закон.