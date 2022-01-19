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"Розвели" на 4 тисячі: українців попереджають про чергове шахрайство у Тіндері

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наразі постраждалий намагається повернути свої гроші за допомогою поліції
Наразі постраждалий намагається повернути свої гроші за допомогою поліції

Хлопець просто хотів познайомитися з дівчиною, але потрапив на гачок зловмисників

В Україні живе чимало довірливих людей, чим користуються різні шахраї. Нещодавно стало відомо про новий спосіб "розводу" на гроші — за допомогою сайтів для "купівлі" квитків до театру.

Подробиці розкрив ошуканий чоловік у Telegram-паблік "Ху**ая Одеса".

За словами потерпілого, шахраї почали "працювати" у спеціальному додатку для знайомств Tinder.

У пошуках дівчини, яку можна запросити на побачення, одесит розговорився з однією з користувачок соцмережі. Та погодилася з ним погуляти, але запропонувала свій варіант проведення часу — похід до театру. Після цього дівчина "любовно" поділилася зі співрозмовником посиланням сайту, де можна забронювати квитки.

Як пояснив постраждалий, до пуття не розібравшись, він поспішив виконати запропоновані маніпуляції, після чого з його рахунку списали суму у розмірі 4055 гривень (чотири платежі по 965 гривень).

Звичайно, після "проплати" дівчина припинила будь-яке спілкування.

Наразі над справою працюють місцеві поліцейські, проте невідомо, чи вдасться їм вийти на слід мережевих шахраїв.

Цікаво, що багато інтернет-користувачів помітили, що вже давно чули про такий спосіб обману. Також вони у досить специфічній манері коментують людську довірливість.

Нагадаємо, що також українців попередили про новий спосіб обману, який пов’язаний із видачею "ковідної тисячі Зеленського". Людям пропонують отримати гроші, пройшовши спеціальним посиланням, після чого можна не дорахуватися фінансів на власній карті.

Також "Телеграф" писав, яким чином українці можуть спробувати захиститися від недобросовісних брехунів з інтернету, які намагаються нажитися, порушуючи закон.

Теги:
#Одеса #Шахрайство #Шахраї #Гроші #Обман
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