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Легко потрапити на гачок: як шахраї обманюють на OLX (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Їх цікавить не товар, а дані картки
Їх цікавить не товар, а дані картки

Спроба продати непотрібну річ може призвести до втрати коштів.

Шахрайських схем для незаконного збагачення в інтернеті дуже багато. Серед них виділяються ті, котрі використовують для наживи на довірливих українцях сайти продажу. Кількість спроб обдурити під час операцій в інтернеті зростає щороку.

Одна з таких – шахрайство з доставкою з OLX. Покупець ставить питання про товар, що продається, і нібито оформляє доставку. Надсилає при цьому посилання, за яким просить перейти для отримання коштів. Це фішинг. Шахраї створюють сайт, який імітує справжній ресурс. І саме туди веде посилання. Створено його для викрадення даних карти, які довірливим людям пропонують ввести на ньому.

В OLX попереджають — вказувати при угоді можна лише ПІБ відправника та номер картки з 16 цифр, а три цифри CVV-коду на обороті — ніколи.

Також наполегливо рекомендують уважно перевіряти адресу сайту, на якому відбувається купівля та продаж, у ньому не повинно бути нічого зайвого, а також не переходити за сторонніми посиланнями.

Приклад шахрайських назв сайту
Приклад шахрайських назв сайту

Посилання можуть надсилати в інші програми, наприклад месенджер Viber та інші. Це також має насторожити покупця. Приклад такого шахрайства наведено нижче.

Також потенційно шахрайськими можуть виявитися оголошення в яких ціна істотно нижча за ринкову або коли продавець ультимативно наполягає на передоплаті.

Раніше "Телеграф" писав про шахрайство на сайтах знайомств — "розводили" на купівлі квитків до театру.

Теги:
#Україна #Шахрайство #OLX
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