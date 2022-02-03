Легко потрапити на гачок: як шахраї обманюють на OLX (відео)

Спроба продати непотрібну річ може призвести до втрати коштів.

Шахрайських схем для незаконного збагачення в інтернеті дуже багато. Серед них виділяються ті, котрі використовують для наживи на довірливих українцях сайти продажу. Кількість спроб обдурити під час операцій в інтернеті зростає щороку.

Одна з таких – шахрайство з доставкою з OLX. Покупець ставить питання про товар, що продається, і нібито оформляє доставку. Надсилає при цьому посилання, за яким просить перейти для отримання коштів. Це фішинг. Шахраї створюють сайт, який імітує справжній ресурс. І саме туди веде посилання. Створено його для викрадення даних карти, які довірливим людям пропонують ввести на ньому.

В OLX попереджають — вказувати при угоді можна лише ПІБ відправника та номер картки з 16 цифр, а три цифри CVV-коду на обороті — ніколи.

Також наполегливо рекомендують уважно перевіряти адресу сайту, на якому відбувається купівля та продаж, у ньому не повинно бути нічого зайвого, а також не переходити за сторонніми посиланнями.

Приклад шахрайських назв сайту

Посилання можуть надсилати в інші програми, наприклад месенджер Viber та інші. Це також має насторожити покупця. Приклад такого шахрайства наведено нижче.

Також потенційно шахрайськими можуть виявитися оголошення в яких ціна істотно нижча за ринкову або коли продавець ультимативно наполягає на передоплаті.

Раніше "Телеграф" писав про шахрайство на сайтах знайомств — "розводили" на купівлі квитків до театру.