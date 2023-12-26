Россияне ударили по вокзалу и эвакуционному поезду в Херсоне: подробности

На момент обстрела на вокзале находились около 140 человек.

В результате обстрела Херсона вечером 26 декабря поврежден вокзал и эвакуационный поезд Укрзализныци. Ранения получили несколько сотрудников железной дороги, а лейтенант полиции погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. Сейчас все пассажиры находятся в укрытии, дожидаясь безопасного момента.

В Укрзализныце говорят, что украинцы не смогут никуда уехать до тех пор, пока россияне не прекратят атаковать город. Часть пассажиров отвезут в пункт назначения не поездом, а автобусами.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности. Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", — сообщили в УЗ и опубликовали трогательное фото из укрытия.

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Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на очередную атаку российских оккупантов по мирным жителям. В своем вечернем видеообращении он отметил, что на место уже выехали все необходимые специалисты.

"Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских", — сказал Зеленский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что всего на вокзале в момент удара находилось около 140 гражданских, которые ждали отправления эвакуационного поезда. Все службы, которые были в момент атаки на город на вокзале, немедленно приступили к эвакуации людей. Но оккупанты убили одного полицейского, еще двоих увезли в больницу с осколочными ранениями.

"Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь. К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего… Несмотря на риски, полиция всегда служит и защищает. Ценой собственного здоровья и жизни. Это очередное военное преступление России тщательно документируется. Они будут отвечать. За все", — написал Игорь Клименко.

Напомним, что вечером 26 декабря в Херсоне прогремели взрывы, предварительно по городу ударили баллистическими ракетами. Глава города Роман Мрочко попросил всех оставаться в убежищах до тех пор, пока опасность не минует.

Также "Телеграф" сообщал, что враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. Захватчики убили двух женщин и одного мужчину.