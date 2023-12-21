Есть жертвы и пострадавшие: россияне нанесли мощный удар по Никополю (фото)

Под обстрел попал частный сектор города

Российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровскую область. Утром в четверг, 21 декабря, военные РФ ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате обстрела погибли люди.

Лисак подчеркнул, что захватчики убили двух женщин – 60 и 46 лет. Кроме того, был ранен 86-летний мужчина. Его спасатели вытащили из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу.

Глава ОВА также сообщил, что в результате атаки повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственных сооружения. Также задело линию электропередач.

Никополь на карте

Напомним, в ночь на 21 декабря Украина подверглась новому массированному удару "шахедами", как это было и в ночь на 20 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.