Есть жертвы и пострадавшие: россияне нанесли мощный удар по Никополю (фото)
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Под обстрел попал частный сектор города
Российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровскую область. Утром в четверг, 21 декабря, военные РФ ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате обстрела погибли люди.
Лисак подчеркнул, что захватчики убили двух женщин – 60 и 46 лет. Кроме того, был ранен 86-летний мужчина. Его спасатели вытащили из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу.
Глава ОВА также сообщил, что в результате атаки повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственных сооружения. Также задело линию электропередач.
Напомним, в ночь на 21 декабря Украина подверглась новому массированному удару "шахедами", как это было и в ночь на 20 декабря. Взрывы слышали в нескольких областях.