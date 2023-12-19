Обстрелов станет меньше? В России появилась большая проблема с ракетами

Государственный заказ превысил возможности завода

Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" не остановились на своей "деятельности" в Крыму, они продолжили разведывательные операции и на территории РФ. Представители партизанского движения получили секретные данные об изготовлении ракет на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "АТЕШ". В сообщении говорится, что завод не смог выполнить годовой план, поэтому РФ столкнулась с недостаточностью ракет Х-32.

Агенты "АТЕШ" обнаружили проблемы с изготовлением ракет

Как сообщают партизаны еще до 10 ноября завод должен был произвести 80 ракет, но фактически произвел только 61 ракету.

"По данным источника в руководстве завода, государственный заказ был слишком велик и превышал возможности завода более чем в 3 раза", — сообщили агенты "АТЕШ".

По данным, полученным партизанами, руководство Дубненского машиностроительного завода попросило перенести сроки изготовления на конец декабря. Им не хватает всего 19 ракет до закрытия плана.

Дубненский машиностроительный завод на карте

"Крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Бела", — сообщают партизаны.

Бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3, стоят на вооружении в этих воинских частях для пуска крылатых ракет Х-32.

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