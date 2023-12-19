Обстрелов станет меньше? В России появилась большая проблема с ракетами
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Государственный заказ превысил возможности завода
Агенты военно-партизанского движения "АТЕШ" не остановились на своей "деятельности" в Крыму, они продолжили разведывательные операции и на территории РФ. Представители партизанского движения получили секретные данные об изготовлении ракет на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области.
Об этом сообщает Telegram-канал "АТЕШ". В сообщении говорится, что завод не смог выполнить годовой план, поэтому РФ столкнулась с недостаточностью ракет Х-32.
Как сообщают партизаны еще до 10 ноября завод должен был произвести 80 ракет, но фактически произвел только 61 ракету.
"По данным источника в руководстве завода, государственный заказ был слишком велик и превышал возможности завода более чем в 3 раза", — сообщили агенты "АТЕШ".
По данным, полученным партизанами, руководство Дубненского машиностроительного завода попросило перенести сроки изготовления на конец декабря. Им не хватает всего 19 ракет до закрытия плана.
"Крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Бела", — сообщают партизаны.
Бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3, стоят на вооружении в этих воинских частях для пуска крылатых ракет Х-32.
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