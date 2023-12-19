Обстрілів стане менше? У Росії з'явилась велика проблема з ракетами

Державне замовлення перевищило можливості заводу

Агенти військово-партизанського руху "АТЕШ" не зупинились на своїй "діяльності" у Криму, вони продовжили розвідувальні операції і на території РФ. Так, представники партизанського руху отримали секретні дані про виготовлення ракет на Дубненському машинобудівному заводі у Московській області.

Про це повідомляє Telegram-канал "АТЕШ". У повідомленні йдеться по те, що завод не зміг виконати річний план, тому РФ стикнулась з недостатністю ракет Х-32.

Агенти "АТЕШ" виявили проблеми з виготовленням ракет

Як повідомляють партизани ще до 10 листопада завод мав виробити 80 ракет, але фактично виробив лише 61.

"За даними джерела в керівництві заводу, державне замовлення було занадто великим і перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази", — повідомили агенти "АТЕШ".

За даними, які отримали партизани керівництво Дубненського машинобудівного заводу попросило перенести терміни виготовлення на кінець грудня. Адже їм не вистачає усього 19 ракет до закриття плану.

Дубненський машинобудівний завод на мапі

"Крилаті ракети Х-32 поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/год 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла", — повідомляють партизани.

Бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 стоять на озброєнні у цих військових частинах для пуску крилатих ракет Х-32.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що знайшли "жучок" у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також у кімнаті його особистого помічника Костянтина Бушуєва.