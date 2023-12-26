В Херсоне прогремели мощные взрывы, пишут о прилете: подробности

Местные власти уже подтвердили информацию о взрывах

Вечером 26 декабря 2023 года в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, а в Херсоне прозвучали мощные взрывы. По предварительным данным был удар балистикой.

Информацию о взрывах подтвердил глава города Роман Мрочко. Он попросил горожан пребывать в безопасных местах.

Прогнозы о завершении войны

В местных Телеграм-каналах сообщается, что было несколько сильных взрывов. Над городом замечены разведывательные дроны.

Информация о пострадавших и раненных

Днем 26 декабря был обстрелян центральный район города. В результате вражеского удара ранения получил 56-летний мужчина, который пребывал на улице.

Российские войска также обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. В Никольском погиб 70-летний мужчина, а 50-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в состоянии средней тяжести.

Ранения также получил 50-летний житель Широкой Балки. Его доставили в медицинское учреждение. В Чернобаевке пострадали четверо человек, все госпитализированы.

Ранее "Телеграф" писал, что при обстреле Херсона 19 декабря 2023 года ранения получили женщина и трое несовершеннолетних детей. Младшей дочери всего два года.