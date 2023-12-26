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У Херсоні пролунали потужні вибухи, пишуть про приліт: подробиці

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Балістична ракета Новина оновлена 26 грудня 2023, 19:07
Балістична ракета. Фото volynnews.com

Місцева влада вже підтвердила інформацію про вибухи

Увечері 26 грудня 2023 року у більшості областей України оголосили повітряну тривогу, а у Херсоні пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, був удар балістикою.

Інформацію про вибухи підтвердив голова міста Роман Мрочко. Він попросив городян перебувати у безпечних місцях.

Прогнози про завершення війни

У місцевих телеграм-каналах повідомляється, що було кілька сильних вибухів. Над містом помічені розвідувальні дрони.

Інформація про постраждалих та поранених

Вдень 26 грудня обстріляли центральний район міста. Внаслідок ворожого удару поранення отримав 56-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Російські війська також обстріляли Херсонську область. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. У Микільському загинув 70-річний чоловік, а 50-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Поранення також отримав 50-річний мешканець Широкої Балки. Його доправили до медичного закладу. У Чорнобаївці постраждали четверо людей, усі госпіталізовані.

Раніше "Телеграф" писав, що під час обстрілу Херсона 19 грудня 2023 року поранення отримали жінка та троє неповнолітніх дітей. Молодшій дочці лише два роки.

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#Вибух #Херсон