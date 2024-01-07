Под Львовом подростки устроили стрельбу под российскую музыку, но словили волну хейта: извинения себя долго ждать не заставили (видео)

Молодые люди пообещали также задонатить на ВСУ

В городе Винники, что возле Львова, группа парней устроила посреди улицы стрельбу, чтобы записать видео для соцсетей. Их оперативно нашли и заставили извиняться на камеру.

Видеозапись инцидента была обнародована в telegram-канале "ZAHIDWTF 24/7", где у местных жителей попросили подтвердить информацию о том, что это действительно происходило в Винниках.

На кадрах видно, как один из парней под российскую песню кричит "Это вам не Краснодар, это Винники", а второй открывает огонь в воздух из пистолета.

Впрочем, уже спустя несколько часов нарушителей спокойствия нашли и заставили публично извиниться за свой поступок. При этом они даже пообещали отправить на нужды ВСУ 10 тысяч гривен.

Пользователей сети, впрочем, слова молодых людей не очень-то впечатлили и они потребовали более сурового наказания.

Как сообщалось ранее, в Тернополе задержали и поместили под стражу без права залога двух несовершеннолетних подростков ― парня и девушку. Они напали на мужчину с инвалидностью, избили его, а бесчувственное тело вынесли на улицу, на мороз.