Під Львовом підлітки влаштували стрілянину під російську музику, але зловили хвилю хейту: вибачення на себе довго чекати не змусили (відео)

Молоді люди пообіцяли також задонатити на ЗСУ

У місті Винники, що біля Львова, група хлопців влаштувала посеред вулиці стрілянину, щоб записати відео для соцмереж. Їх оперативно знайшли та змусили вибачатися на камеру.

Відеозапис інциденту був оприлюднений у telegram-каналі "ZAHIDWTF 24/7", де місцеві жителі попросили підтвердити інформацію про те, що це справді відбувалося у Винниках.

На кадрах видно, як один із хлопців під російську пісню кричить "Це вам не Краснодар, це Винники", а другий відкриває вогонь у повітря з пістолета.

Втім, уже за кілька годин порушників спокою знайшли і змусили публічно вибачитися за свій вчинок. При цьому вони навіть пообіцяли надіслати на потреби ЗСУ 10 тисяч гривень.

Користувачів мережі, втім, слова молодих людей не дуже вразили і вони вимагали суворішого покарання.

Як повідомлялося раніше, у Тернополі затримали та помістили під варту без права застави двох неповнолітніх підлітків ― хлопця та дівчину. Вони напали на чоловіка з інвалідністю, побили його, а бездушне тіло винесли на вулицю, на мороз.