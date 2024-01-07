Рус

Під Львовом підлітки влаштували стрілянину під російську музику, але зловили хвилю хейту: вибачення на себе довго чекати не змусили (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Під Львовом підлітки влаштували стрілянину під російську музику, але зловили хвилю хейту: вибачення на себе довго чекати не змусили (відео) Новина оновлена 07 січня 2024, 20:59

Молоді люди пообіцяли також задонатити на ЗСУ

У місті Винники, що біля Львова, група хлопців влаштувала посеред вулиці стрілянину, щоб записати відео для соцмереж. Їх оперативно знайшли та змусили вибачатися на камеру.

Відеозапис інциденту був оприлюднений у telegram-каналі "ZAHIDWTF 24/7", де місцеві жителі попросили підтвердити інформацію про те, що це справді відбувалося у Винниках.

На кадрах видно, як один із хлопців під російську пісню кричить "Це вам не Краснодар, це Винники", а другий відкриває вогонь у повітря з пістолета.

Втім, уже за кілька годин порушників спокою знайшли і змусили публічно вибачитися за свій вчинок. При цьому вони навіть пообіцяли надіслати на потреби ЗСУ 10 тисяч гривень.

Користувачів мережі, втім, слова молодих людей не дуже вразили і вони вимагали суворішого покарання.

Як повідомлялося раніше, у Тернополі затримали та помістили під варту без права застави двох неповнолітніх підлітків ― хлопця та дівчину. Вони напали на чоловіка з інвалідністю, побили його, а бездушне тіло винесли на вулицю, на мороз.

Теги:
#Львівська область #Винники