Происходящее в Афганистане — один из этапов формирования нового миропорядка и коллапс политического мышления

Философ Андрей Баумейстер назвал ситуацию в Афганистане крахом политического мышления.

Высказывания президента США Джо Байдена о ситуации в Афганистане, в котором власть захватили боевики "Талибан", вызвали много споров и недоразумений, ведь в штатах заняли довольно безразличную позицию и отказались каким-то образом участвовать во всем, что сейчас происходит на опасных территориях.

Об этом во вторник, 17 августа, написал доктор философских наук Андрей Баумейстер на странице в Facebook.

"То, что происходит в Афганистане — один из этапов формирования нового мирового порядка. С правилами, ценностями и целями, которые до сих пор не осознаны и не сформулированы. Эта трансформация мирового порядка происходит с 1990 года, последние три десятилетия. Крах либерализма, "закат американской эпохи"- старые истины, которые стали банальными. Теперь нужно думать о настоящем и будущем, а не о прошлом.

Для меня то, что сейчас происходит — это крах политического мышления, представленного ведущим мировым аналитическим танком. Об этом я писал вчера на одной из моих платформ. Разбирался в деле Ашрафа Гани, типичного ’’проводника ’’ и ’’ эксперта ". Его резюме — колумбийский, калифорнийский, Гарвардский и Стэнфордский университеты, работал во Всемирном банке, его признали в 2013 году как "Самого мирового мыслителя", и другие вещи. Все это оказалось дымом.

Но я сейчас не об этом. Мне интересно разобраться с заявлениями Джо Байдена, его оценкой ’’ситуации’’ (если можно так назвать).

1. Первая удивительная фраза: ’’ Мистер Гане заявил (А.Б.), что афганские силы будут бороться. Очевидно, что он ошибался". Оригинал: Мистер Гане заявил, что афганские силы будут драться. И очевидно, что он ошибался".

Красавица! ’’Мистер Гане’’ оказался экстремальным. А сотни политических экспертов ведущего think tank не считаются? Что они требовали? Мы не узнаем об этом.

2. Вторая удивительная фраза: ’’ Американцы не могут и не должны умирать и воевать на войне, которую сами афганцы не хотят вести за себя ". Понятно, что в данном случае (так следует из содержания заявления) должны афганцы. Но возникает вопрос: как американцы оказались в Афганистане? Какую миссию они там получили?

3. На это отвечает третья удивительная фраза: ’’Построение государства (в другом переводе — ’’ нация ’’ — А.Б.) никогда не была миссией США в Афганистане". Вот как это было, ’’ никогда". А в чем была ’’ миссия "? Ее целью было (ссылаясь на BBC, перевод выступления Байдена) ’’предотвращения террористических атак на американской территории". CNN дает прямую цитату: Байден добавил, что национальный интерес США в Афганистан всегда ’’предотвращать теракты на американской родной земле, и эта миссия США уже была выполнена".

Так вот! Чтобы ’’предотвратить террористические атаки на территории Америки ’’ судьба другого государства (при этом ’’ развитие ’’ этого самого государства) не входит в ’’миссии ’’.

4. Но четвертая фраза вызывает уважение. Это слова зрелого политика: ’’ Я настаиваю на своем решении ". Однако, надо было добавить, что это решение было очень плохим и непрофессиональным. Но это детали.

Теперь следует ожидать включения информационных шумов, приглушат этот неудобный момент августа 2021. Должно поскорее забыть об этих днях ’’мировое сообщество ". Нужны новые информационные причины. С нетерпением жду их встречи. Только, боюсь, другая часть выпадет из поломанного здания старого мира с не меньшим шумом. Здание дилапидовано и, вероятно, не подлежит ремонту. Однако до сих пор есть проверенные методы бывших и проверенных виртуальных баталий: притворяться, что здание красивое, твердое, эстетически роскошное и прослужит пару сотен лет.

Ну, нотка оптимизма никому не помешает ", — пишет Баумейстер.

Ранее Телеграф "сообщал, что Россия, Пакистан и Китай — единственные, кто оставил своих дипломатов в Афганистане.

Напоминаем, что сотни афганцев бежали из опасных территорий на грузовом самолете ВВС США.