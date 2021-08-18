Те, що відбувається в Афганістані - один з етапів формування нового світопорядку та колапс політичного мислення

Філософ Андрій Баумейстер назвав ситуацію в Афганістані крахом політичного мислення.

Вислови президента США Джо Байдена про ситуацію в Афганістані, в якому владу захопили бойовики "Талібан", викликали багато суперечок та непорозумінь, адже в штатах зайняли досить таки байдужу позицію та відмовилися якимось чином брати участь в усьому, що зараз відбувається на небезпечних територіях.

Про це у вівторок, 17 серпня, написав доктор філософських наук Андрій Баумейстер на сторінці в Facebook.

"Те, що відбувається в Афганістані — один з етапів формування нового світового порядку. З правилами, цінностями та цілями, які досі не усвідомлені та не сформульовані. Ця трансформація світового порядку відбувається з 1990 року, останні три десятиліття. Крах лібералізму, захід сонця ′′американської епохи′′ — старі істини, які стали банальними. Тепер потрібно думати про теперішнє і майбутнє, а не про минуле.

Для мене те, що зараз відбувається — це крах політичного мислення, представленого провідним світовим аналітичним танком. Про це я писав вчора на одній з моїх платформ. Розбирався у справі Ашрафа Гані, типового ′′ провідника ′′ та ′′експерта". Його резюме — колумбійський, каліфорнійський, Гарвардський та Стенфордський університети, працюючи у Світовому банку, визнаючи його у 2013 році як "Найкращі світові мислителі" та інші речі. Все це виявилося димом.

Але я зараз не про це. Мені цікаво розібратися з заявами Джо Байдена, його оцінкою ′′ситуації ′′ (якщо можна так назвати).

1. Перша дивовижна фраза: ′′ Містер Гані заявив (А.Б.), що афганські сили будуть боротися. Очевидно, що він помилявся ". Оригінал: Містер Гані заявив, що афганські сили будуть битися. І очевидно, що він помилявся."

Красуня! ′′ Містер Гані ′′ виявився екстремальним. А сотні політичних експертів з провідного think tank не рахуються? Що вони вимагали? Ми не дізнаємося про це.

2. Друга дивовижна фраза: ′′ Американці не можуть і не повинні вмирати і воювати на війні, яку самі афганці не хочуть поводити за себе ". Зрозуміло, що в даному випадку (так наслідує зі змісту заяви) винні афганці. Але виникає питання: як американці опинилися в Афганістані? Яку місію вони там отримали?

3. А це відповідає третя дивовижна фраза: ′′ Побудова держави (в іншому перекладі — ′′ нація ′′ — А.Б.) ніколи не була місією США в Афганістані ". Ось як це було, ′′ ніколи". А в чому була ′′місія "? Її метою було (посилаючись на ВВС, переказ виступу Байдена) ′′запобігання терористичним атакам на американській території". CNN дає пряму цитату: Байден додав, що національний інтерес США до Афганістану завжди ′′ запобігати теракту на американській рідній землі," і що ця місія США вже була виконана.

Так ось! Щоб ′′запобігти терористичним атакам на території Америки ′′доля іншої держави (при цьому ′′ розбудова ′′ цієї самої держави) не входить до ′′місії ′′.

4. Але четверта фраза викликає повагу. Це слова зрілого політика: ′′Я наполягаю на своєму рішенні". Однак, треба було додати, що це рішення було дуже поганим і непрофесійним. Але це деталі.

Тепер слід очікувати на включення інформаційних шумів, які приглушать цей незручний момент серпня 2021 року. Потрібно швидше забути про ці дні ′′світове співтовариство ". Потрібні нові інформаційні причини. З нетерпінням чекаю на їх зустріч. Тільки, боюся, інша частина випаде з поламаної будівлі старого світу з не меншим шумом. Будівля дилапідована і, ймовірно, не підлягає ремонту. Однак, досі є перевірені методи колишніх і перевірених віртуальних баталій: прикидатися, що будівля красива, тверда, естетично розкішна і прослужить пару сотень років.

Ну, нотка оптимізму нікому не завадить", — пише Баумейстер.

Раніше Телеграф" повідомляв, що Росія, Пакистан і Китай — єдині, хто залишив своїх дипломатів в Афганістані.

Нагадуємо, що сотні афганців втекли з небезпечних територій на вантажному літаку ВПС США.