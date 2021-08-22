Укр

Аэропорт Сан-Франциско стал заповедником змей (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Аэропорт Сан-Франциско стал заповедником змей (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 16:04
У этой змеи очень необычная расцветка.

Более 50 лет разновидность змей в Сан-Франциско находится под угрозой исчезновения.

Опасные и прекрасные змеи — в Сан-Франциско за спасение редких видов животных взялись в аэропорту. Они создали настоящий заповедник для змей — на участке около 72 гектаров живет примерно 1300 ядовитых красавиц.

Об этом пишет The Guardian.

Подвязочные змеи или садовые ужи, действительно, выглядят очень красиво. Они одни из самых красивых в своем роду. Змеи этого вида могут вырасти почти до метра в длину, а кожа их черная с полосами ярко-оранжевого и неоновой бирюзы

Одна из популяций живет возле аэропорта Сан-Франциско. Руководство решило сохранить редкий вид и выделило часть земли аэродрома. Там даже построили для них специальные водоемы. Они настолько привыкли к людям, что разрешают брать себя в руки.

Их ареал обитания — Сан-Франциско и они находятся под угрозой. Они живут в болотистой местности и в результате деятельности человека теряют свой дом. Проблем добавили и регулярные засухи на этой территории. 54 года назад подвязочные змеи оказались под угрозой вымирания.

Соседями и пищей для змей стал другой редкий вид, который нашел здесь убежище — красноногая лягушка.

Ранее "Телеграф" писал, что уникального глубоководного прозрачного осьминога сняли на видео.

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