Аэропорт Сан-Франциско стал заповедником змей (видео)
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Более 50 лет разновидность змей в Сан-Франциско находится под угрозой исчезновения.
Опасные и прекрасные змеи — в Сан-Франциско за спасение редких видов животных взялись в аэропорту. Они создали настоящий заповедник для змей — на участке около 72 гектаров живет примерно 1300 ядовитых красавиц.
Об этом пишет The Guardian.
Подвязочные змеи или садовые ужи, действительно, выглядят очень красиво. Они одни из самых красивых в своем роду. Змеи этого вида могут вырасти почти до метра в длину, а кожа их черная с полосами ярко-оранжевого и неоновой бирюзы
Одна из популяций живет возле аэропорта Сан-Франциско. Руководство решило сохранить редкий вид и выделило часть земли аэродрома. Там даже построили для них специальные водоемы. Они настолько привыкли к людям, что разрешают брать себя в руки.
Их ареал обитания — Сан-Франциско и они находятся под угрозой. Они живут в болотистой местности и в результате деятельности человека теряют свой дом. Проблем добавили и регулярные засухи на этой территории. 54 года назад подвязочные змеи оказались под угрозой вымирания.
Соседями и пищей для змей стал другой редкий вид, который нашел здесь убежище — красноногая лягушка.
Ранее "Телеграф" писал, что уникального глубоководного прозрачного осьминога сняли на видео.
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