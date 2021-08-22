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Аеропорт Сан-Франциско став заповідником змій (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Аеропорт Сан-Франциско став заповідником змій (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 16:04
У цієї змії дуже незвичайне забарвлення.

Понад 50 років різновид змій в Сан-Франциско знаходиться під загрозою зникнення.

Небезпечні і прекрасні змії — в Сан-Франциско за порятунок рідкісних видів тварин взялися в аеропорту. Вони створили справжній заповідник для змій — на ділянці близько 72 гектарів живе приблизно 1300 отруйних красунь.

Про це пише The Guardian.

Підв’язкові змії або садові вужі, дійсно, виглядають дуже красиво. Вони одні з найкрасивіших в своєму роді. Змії цього виду можуть вирости майже до метра в довжину, а шкіра їх чорна зі смугами яскраво-оранжевого і неонової бірюзи

Одна з популяцій живе біля аеропорту Сан-Франциско. Керівництво вирішило зберегти рідкісний вид і виділило частину землі аеродрому. Там навіть побудували для них спеціальні водойми. Вони настільки звикли до людей, що дозволяють брати себе в руки.

Їх ареал проживання — Сан-Франциско і вони знаходяться під загрозою. Вони живуть в болотистій місцевості та в результаті діяльності людини втрачають свій дім. Проблем додали й регулярні посухи на цій території. 54 роки тому підв’язкові змії опинилися під загрозою вимирання.

Сусідами і їжею для змій став інший рідкісний вид, який знайшов тут притулок — червононога жаба.

Раніше "Телеграф" писав, що унікального глибоководного прозорого восьминога зняли на відео.

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