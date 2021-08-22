Чуть не скончалась: беженка родила на борту военного самолета во время эвакуации из Афганистана (фото)

Сейчас жизни роженицы ничего не угрожает

На борту военного самолета США приняли роды у беженки из Афганистана. Известно, что борт приземлился на авиабазе Рамштайн после того, как у женщины начались осложнения во время родов.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает издание Sky News.

Известно, что военный самолет США вылетел из промежуточной базы на Ближнем Востоке. Во время полета у афганской женщины начались схватки и осложнения во время родов. Командир экипажа принял решение снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха в самолете, что помогло спасти женщине жизнь.

Как сообщили Air Mobility Command в Twitter, военный самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии. На борт к афганской женщине сразу после приземления поднялся медицинский персонал. И новорожденного, и его мать доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Также известно, что на борту самолета США афганская женщина родила девочку. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами. Среди пассажиров были журналисты, общественные деятели, а также женщина на восьмом месяце беременности.