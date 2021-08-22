Ледь не померла: біженка народила на борту військового літака під час евакуації з Афганістану (фото)

Зараз життю породіллі нічого не загрожує

На борту військового літака США прийняли пологи у біженки з Афганістану. Відомо, що борт приземлився на авіабазі Рамштайн після того, як у жінки почалися ускладнення під час пологів.

Про це у неділю, 22 серпня, повідомляє видання Sky News.

Відомо, що військовий літак США вилетів з проміжної бази на Близькому Сході. Під час польоту у афганської жінки почалися перейми і ускладнення під час пологів. Командир екіпажу ухвалив рішення знизити висоту, щоб збільшити тиск повітря в літаку, що допомогло врятувати жінці життя.

Як повідомили Air Mobility Command в Twitter, військовий літак приземлився на авіабазі Рамштайн у Німеччині. На борт до афганської жінки відразу після приземлення піднявся медичний персонал. І новонародженого, і його матір доставили до найближчого медичного закладу.

Також відомо, що на борту літака США афганська жінка народила дівчинку. Зараз їх життю нічого не загрожує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями і іноземцями. Серед пасажирів були журналісти, громадські діячі, а також жінка на восьмому місяці вагітності.