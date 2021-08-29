Укр

В Индии мусор грузовиками скидывают прямо в океан (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В Индии мусор грузовиками скидывают прямо в океан (видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 18:17
Так жители Индии "борются" с мусором

Жители Индии продолжают загрязнять океан.

В Индии, где водоемы считаются самыми грязными в мире, люди грузовиками вывозят мусор и выбрасывают его в океан.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает Telegram-канал "Реалии Украины".

В сети появилось видео, как все происходит.

На видео можно увидеть, как несколько больших грузовиков подъезжают к воде с пристани и переворачивают кузова, наполненные мусором.

Потом все те отходы смывает течением, и они плывут дальше по Индийскому океану.

Совсем не странно, что реки Индии считаются самыми загрязненными в мире. В некоторых из них настолько много мусора, что его уже не возможно очистить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Индии на берег реки Ганга вымыло тела 40 человек, которые вероятнее всего умерли от COVID-19. Известно, что тела умерших людей были раздуты и частично сожжены. 

Напоминаем, что еще в мае 2021 года была информация о выбрасывании на берег человеческих тел из индийской реки Ганга. Тогда их количество было еще выше. На берегах реки лежали сотни полуразложившихся трупов и неглубокие могилы. В тот период также была информация, что все те люди погибли от коронавируса.

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