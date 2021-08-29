В Індії сміття вантажівками скидають прямо в океан (відео)
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Жителі Індії продовжують забруднювати океан.
В Індії, де водойми вважаються найбруднішими у світі, люди вантажівками вивозять сміття і викидають його в океан.
Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє Telegram-канал "Реалії України".
У мережі з’явилося відео, як все відбувається.
На відео можна побачити, як кілька великих вантажівок під’їжджають до води з пристані і перевертають кузова, наповнені сміттям.
Потім всі ті відходи змиває течією, і вони пливуть далі по Індійському океану.
Зовсім не дивно, що річки Індії вважаються найбільш забрудненими у світі. У деяких з них настільки багато сміття, що його вже не можливо очистити.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Індії на берег річки Гангу вимило тіла 40 осіб, які найімовірніше померли від COVID-19. Відомо, що тіла померлих людей були роздуті і частково спалені.
Нагадуємо, що ще в травні 2021 року було інформація про викидання на берег людських тіл з індійської річки Гангу. Тоді їх кількість була ще вище. На берегах річки лежали сотні напіврозкладених трупів і неглибокі могили. У той період також була інформація, що всі ті люди загинули від коронавірусу.
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