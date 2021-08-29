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В Індії сміття вантажівками скидають прямо в океан (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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В Індії сміття вантажівками скидають прямо в океан (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 18:17
Так жителі Індії "борються" зі сміттям

Жителі Індії продовжують забруднювати океан.

В Індії, де водойми вважаються найбруднішими у світі, люди вантажівками вивозять сміття і викидають його в океан.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє Telegram-канал "Реалії України".

У мережі з’явилося відео, як все відбувається.

На відео можна побачити, як кілька великих вантажівок під’їжджають до води з пристані і перевертають кузова, наповнені сміттям.

Потім всі ті відходи змиває течією, і вони пливуть далі по Індійському океану.

Зовсім не дивно, що річки Індії вважаються найбільш забрудненими у світі. У деяких з них настільки багато сміття, що його вже не можливо очистити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Індії на берег річки Гангу вимило тіла 40 осіб, які найімовірніше померли від COVID-19. Відомо, що тіла померлих людей були роздуті і частково спалені.

Нагадуємо, що ще в травні 2021 року було інформація про викидання на берег людських тіл з індійської річки Гангу. Тоді їх кількість була ще вище. На берегах річки лежали сотні напіврозкладених трупів і неглибокі могили. У той період також була інформація, що всі ті люди загинули від коронавірусу.

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