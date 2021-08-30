Укр

С афганским младенцем на руках: в Кабуле погибла 23-летняя американка, фото которой ранее облетело весь мир

Автор
Е. Волкова
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С афганским младенцем на руках: в Кабуле погибла 23-летняя американка, фото которой ранее облетело весь мир Новость обновлена 30 августа 2021, 12:14
Это фото Николь с малышом на руках облетело все мировые СМИ. Позже оказалось, что она погибла в теракте

Сержант американской армии Николь Джи спасла афганского младенца, благодаря чему стала популярной в сети. Позже оказалось, что ее жизнь унес теракт

Мир облетела фотография 23-летнего американского сержанта Николь Джи, которая спасла в Кабуле годовалого малыша и на снимке бережно держит его на руках. Вскоре выяснилось, что героиня этого фото — одна из двух американок, которая погибла в результате взрыва террориста-смертника в аэропорту Афганистана 26 августа.

Фото, которое буквально за пару дней до терактов, унесших жизни около двух сотен человек, Николь выставила на своей странице в "Инстаграм". И оно разлетелось не только по соцсетям, но и по передовым СМИ всего мира. Николь написала под снимком, что она любит свою работу.

Николь Джи и спасенный малыш незадолго до взрыва в Кабуле
Николь Джи и спасенный малыш незадолго до взрыва в Кабуле

Последнее, что девушка опубликовала в "Инстаграм" — снимок на фоне самолета и очереди из беженцев Афганистана, которых сержант помогала эвакуировать из горячей точки.

В комментариях люди благодарят молодую американку за службу и выражают свои соболезнования родным погибшей Николь.

Отметим, что ранее в сети появилась фотография убийцы Николь — террориста-смертника из группировки ИГИЛ, взявшей на себя ответственность за убийство военных и мирных жителей Афганистана близ аэропорта Кабула.

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