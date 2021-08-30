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З афганським немовлям на руках: в Кабулі загинула 23-річна американка, фото якої раніше облетіло весь світ

Автор
О. Волкова
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З афганським немовлям на руках: в Кабулі загинула 23-річна американка, фото якої раніше облетіло весь світ Новина оновлена 30 серпня 2021, 12:14
Це фото Ніколь з малюком на руках облетіло всі світові ЗМІ. Пізніше виявилося, що вона загинула в теракті

Сержант американської армії Ніколь Джі врятувала афганське немовля, завдяки чому стала популярною в мережі. Пізніше виявилося, що її життя забрав теракт

Світ облетіла фотографія 23-річного американського сержанта Ніколь Джі, яка врятувала в Кабулі малюка і на знімку дбайливо тримає його на руках. Незабаром з’ясувалося, що героїня цього фото — одна з двох американок, яка загинула в результаті вибуху терориста-смертника в аеропорту Афганістану 26 серпня.

Фото, яке буквально за пару днів до терактів, які забрали життя близько двох сотень людей, Ніколь виставила на своїй сторінці в "Інстаграм". І воно розлетілося не тільки по соцмережах, а й передовим ЗМІ всього світу. Ніколь написала під знімком, що вона любить свою роботу.

Ніколь Джі і врятований малюк незадовго до вибуху в Кабулі
Ніколь Джі і врятований малюк незадовго до вибуху в Кабулі

Останнє, що дівчина опублікувала в "Інстаграм" — знімок на тлі літака і черги з біженців Афганістану, яких сержант допомагала евакуювати з гарячої точки.

У коментарях люди дякують молодій американці за службу і висловлюють свої співчуття рідним загиблої Ніколь.

Відзначимо, що раніше в мережі з’явилася фотографія вбивці Ніколь — терориста-смертника з угруповання ІДІЛ, що взяло на себе відповідальність за вбивство військових і мирних жителів Афганістану поблизу аеропорту Кабула.

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