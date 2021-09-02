Укр

Вход воспрещен: пограничники Лукашенко выталкивают в Литву белорусских нелегалов (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из видео Новость обновлена 02 сентября 2021, 12:31
Кадр из видео

Литовские пограничники заявили о насилии в отношении мигрантов со стороны белорусских правоохранителей.

Между Литвой и Беларусью на границе произошло очередное ЧП с нелегальными мигрантами. В четверг государственная погранслужба Литвы опубликовала видео, на котором, как они утверждают, белорусские пограничники выталкивают нелегальных мигрантов из своей страны.

"Проведя несколько дней на границе между Беларусью и Литвой, мигранты выразили желание вернуться в Беларусь и улететь домой, но белорусские власти проигнорировали их", — сказано в сообщении погранслужбы Литвы.

Согласно информации, на видео белорусские пограничники со щитами вытесняют группу из 13 мигрантов, среди которых женщины. Литовские пограничники сообщают, что эта группа нелегальных мигрантов пробыла на границе между государствами в Швенченском районе несколько дней. Литовцы привозили им воду и еду, но в страну не пустили.

Гражданство нелегальных мигрантов не уточняется. Отметим, что "Телеграф" писал о проблемах с мигрантами на границе Литвы и Беларуси. Так, в июле глава министерства иностранных дел Литвы запросил новые санкции ЕС для Беларуси из-за наплыва нелегалов через их границу.

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