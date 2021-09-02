Вхід заборонено: прикордонники Лукашенко виштовхують в Литву білоруських нелегалів (відео)

Литовські прикордонники заявили про насильство щодо мігрантів з боку білоруських правоохоронців.

Між Литвою і Білоруссю на кордоні сталася чергова НП з нелегальними мігрантами. У четвер державна прикордонна служба Литви опублікувала відео, на якому, як вони стверджують, білоруські прикордонники виштовхують нелегальних мігрантів зі своєї країни.

"Провівши кілька днів на кордоні між Білоруссю та Литвою, мігранти висловили бажання повернутися в Білорусь і полетіти додому, але білоруська влада проігнорувала їх", — сказано в повідомленні прикордонної служби Литви.

Згідно з інформацією, на відео білоруські прикордонники зі щитами витісняють групу з 13 мігрантів, серед яких жінки. Литовські прикордонники повідомляють, що ця група нелегальних мігрантів пробула на кордоні між державами в Швенчьонському районі кілька днів. Литовці привозили їм воду і їжу, але в країну не пустили.

Громадянство нелегальних мігрантів не уточнюється. Відзначимо, що "Телеграф" писав про проблеми з мігрантами на кордоні Литви і Білорусі. Так, в липні глава міністерства закордонних справ Литви запросив нові санкції ЄС для Білорусі через наплив нелегалів через їхній кордон.