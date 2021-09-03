Укр

Алмазные шахты загрязнили самую глубокую реку мира: тысячи людей заболели, есть первые жертвы

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Река Конго стала красной после выброса отходов, которые должны были оставаться нетронутыми Новость обновлена 03 сентября 2021, 10:04
Река Конго стала красной после выброса отходов, которые должны были оставаться нетронутыми

Из-за опасных веществ в реке Конго погибла рыба и пострадало более 2 млн человек

Демократическая Республика Конго будет судиться с владельцами алмазного рудника в Анголе, откуда в реку Конго попали отходы горнодобывающей промышленности. В результате ЧП заболело более 4400 человек, а 12 из них и вовсе погибли в результате отравления.

По информации Reuters, утечка из крупнейшего рудника Анголы случилась в конце июля. Отходы находились в хвостохранилище и должны были оставаться нетронутыми. Однако произошел прорыв, и приток реки Конго окрасился в красный цвет. Вскоре после случившегося правоохранители рассказали об огромном ущербе: пострадали более 2 млн человек, из которых 4400 тяжело заболели, а 12 и вовсе умерли. Кроме того, погибла едва ли не вся рыба.

Пока в Республике не знают, какую сумму компенсации требовать от ангольской компании за столь огромный вред стране, однако говорят, что суда не избежать.

Отметим, что река Конго протекает в Центральной Африке и является самой глубокой в мире (более 220 метров). Кроме того, она считается самой полноводной и второй по длине на этом континенте.

Место, где случилось ЧП
Место, где случилось ЧП

Напомним, около 40 активистов из Харьковской области очистили 2 км реки от мусора, количество которого просто шокирует. Фотосессию харьковчан в тоннах отходов смотрите по ссылке.

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