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Алмазні шахти забруднили найглибшу річку світу: тисячі людей захворіли, є перші жертви

Автор
О. Волкова
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Річка Конго стала червоною після викиду відходів, які повинні були залишатися недоторканими Новина оновлена 03 вересня 2021, 10:04
Річка Конго стала червоною після викиду відходів, які повинні були залишатися недоторканими

Через небезпечні речовини в річці Конго загинула риба і постраждало понад 2 млн осіб

Демократична Республіка Конго буде судитися з власниками алмазного рудника в Анголі, звідки в річку Конго потрапили відходи гірничодобувної промисловості. В результаті НП захворіло понад 4400 осіб, а 12 з них загинули в результаті отруєння.

За інформацією Reuters, витік з найбільшого рудника Анголи стався в кінці липня. Відходи перебували в хвостосховищі і повинні були залишатися недоторканими. Однак стався прорив, і притока річки Конго стала червоного кольору. Незабаром після того, що сталося, правоохоронці розповіли про величезний збиток: постраждали понад 2 млн осіб, з яких 4400 важко захворіли, а 12 і зовсім померли. Крім того, загинула чи не вся риба.

Поки в Республіці не знають, яку суму компенсації вимагати від ангольської компанії за настільки величезну шкоду країні, проте кажуть, що суду не уникнути.

Відзначимо, що річка Конго протікає в Центральній Африці і є найглибшою в світі (більше 220 метрів). Крім того, вона вважається найбільш повноводною і другою по довжині на цьому континенті.

Місце, де сталася НП
Місце, де сталася НП

Нагадаємо, близько 40 активістів з Харківської області очистили 2 км річки від сміття, кількість якого просто шокує. Фотосесію харків’ян в тоннах відходів дивіться за посиланням.

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