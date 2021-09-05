Лоялисты перекрыли единственный мост, ведущий к президентской резиденции.

В столице африканского государства Гвинея бойцы спецназа попытались устроить государственный переворот из-за чего в столице Конакри была слышна стрельба, а к резиденции президента стянули тяжелую технику.

Как сообщают западные СМИ, лояльные правительству солдаты оцепили единственный мост ведущий в район Калум, в котором расположены здания большинства министерств и дворец президента Альфы Конде.

По данным агентства Reuters, во время перестрелки пострадали по меньшей мере два мирных жителя, в то же время BBC пишет о трех погибших солдатах.

В настоящее время непонятно, что вызвало агрессию со стороны элитных сил, но предполагается, что это может быть связано с резонансными выборами, состоявшимися осенью 2020 года.

В декабре 2019 года Конде представил проект поправок в конституцию страны, которыми предусматривалась его возможность баллотироваться на третий президентский срок.

Поправки в конституцию были одобрены в марте 2020 года, и привели к массовым демонстрациям, которые сопровождались беспорядками и погромами. Полиция для их подавления применяла слезоточивый газ, а местами и огнестрельное оружие.

Поправки вызвали критику со стороны США, европейских стран и Африканского союза, однако поддержку Конде высказала Россия. Согласно данным Bloomberg, его политическим консультантом стал россиянин Виктор Бояркин.

Примечательно, что подобным способом российскому президенту Владимиру Путину удалось "обнулиться" и получить возможность идти на выборы еще два раза.

Как сообщалось ранее, в Черногории начались массовые протесты из-за интронизации сербского митрополита Иоаникия.