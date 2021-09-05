Лоялісти перекрили єдиний міст, що веде до президентської резиденції.

У столиці африканської держави Гвінея бійці спецвійськ спробували влаштувати державний переворот, через що в столиці Конакрі було чути стрілянину, а до резиденції президента стягнули бойову техніку.

Як повідомляють західні ЗМІ, лояльні уряду солдати оточили єдиний міст, що веде в район Калум, в якому розташовані будівлі більшості міністерств і палац президента Альфи Конде.

За даними агентства Reuters, під час перестрілки постраждали щонайменше двоє мирних жителів, водночас BBC пише про трьох загиблих солдатах.

В цей час незрозуміло, що викликало агресію з боку елітних сил, але передбачається, що це може бути пов’язано з резонансними виборами, що відбулися восени 2020 року.

У грудні 2019 року Конде представив проєкт поправок до конституції країни, якими передбачалася його можливість балотуватися на третій президентський термін.

Поправки до конституції були схвалені в березні 2020 року, і привели до масових демонстрацій, які супроводжувалися заворушеннями та погромами. Поліція для їх придушення застосовувала сльозогінний газ, а місцями й вогнепальну зброю.

Поправки викликали критику з боку США, європейських країн і Африканського союзу, однак підтримку Конде висловила Росія. Згідно з даними Bloomberg, його політичним консультантом став росіянин Віктор Бояркін.

Примітно, що подібним способом російському президенту Володимиру Путіну вдалося "обнулитися" і отримати можливість йти на вибори ще два рази.

Як повідомлялося раніше, в Чорногорії почалися масові протести через інтронізації сербського митрополита Іоаникія.