Мятежники в Гвинее заявили об аресте президента (фото, видео)

Мятежники заявили, что намерены сформировать переходное правительство.

В воскресенье, 5 сентября, в столице Гвинеи Конакри были слышны звуки стрельбы, поскольку войска специального назначения страны подняли восстание против президента Альфы Конде. Изначально сообщалось, что лоялистам удалось подавить путч и доставить президента в безопасное место, однако теперь в сети появляется информация, что его арестовали.

Как сообщает France 24, на государственном телевидении страны спецназовцы транслировали ролик, в котором заявили, что распускают правительство и арестовали президента.

Источники издания сообщают, что мятеж подняло элитное подразделение под руководством бывшего французского легионера Мамади Думбуя.

Мамади Думбуя

В эфире неизвестный солдат с флагом Гвинеи заявил, что они намерены сформировать переходное правительство, а более подробная информация будет сообщена позже.

Вместе с тем Минобороны Гвинеи выпустило заявление, что мятеж удалось подавить, а заявления спецназовцев не соответствуют действительности. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что в городе продолжаются операции по обеспечению безопасности и восстановлению порядка.

Заявление спецназовцев на телевидении прозвучало после того, как в сети появилось видео, на котором показан Конде рядом с солдатом в тяжелой экипировке.

На кадрах солдат спрашивает о том, как себя чувствует президент и как к нему относились, однако тот отвечает, что не хочет говорить.

Как сообщалось ранее, в Афганистане после прихода к власти "Талибана" начался гуманитарный кризис. Эксперты уже прогнозируют, что страна вскоре столкнется с дефицитом продовольствия.