Бунтівники в Гвінеї заявили про арешт президента (фото, відео)

Бунтівники заявили, що мають намір сформувати перехідний уряд.

У неділю, 5 вересня, в столиці Гвінеї Конакрі були чутні звуки стрілянини, оскільки війська спеціального призначення країни підняли повстання проти президента Альфи Конде. Спочатку повідомлялося, що лоялистам вдалося придушити путч і доставити президента в безпечне місце, однак тепер в мережі з’являється інформація, що його заарештували.

Як повідомляє France 24, на державному телебаченні країни спецназівці транслювали ролик, в якому заявили, що розпускають уряд.

Джерела видання повідомляють, що повстання підняв елітний підрозділ під керівництвом колишнього французького легіонера Мамаду Думбуя.

Мамаду Думбуя

В ефірі невідомий солдат з прапором Гвінеї заявив, що вони мають намір сформувати перехідний уряд, а більш детальна інформація буде повідомлена пізніше.

Разом з тим Міноборони Гвінеї випустило заяву, що заколот вдалося придушити, а заяви спецпризначенців не відповідають дійсності. У повідомленні оборонного відомства зазначається, що в місті тривають операції по забезпеченню безпеки та відновлення порядку.

Заява спецпризначенців на телебаченні прозвучала після того, як в мережі з’явилося відео, на якому показаний Конде поруч з солдатом у бойовій екіпіровці.

На кадрах солдат запитує про те, як себе почуває президент і як до нього ставилися, однак той відповідає, що не хоче говорити.

Як повідомлялося раніше, в Афганістані після приходу до влади "Талібану" почалася гуманітарна криза. Експерти вже прогнозують, що країна незабаром зіткнеться з дефіцитом продовольства.