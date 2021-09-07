Ехала со скоростью 93 км/ч: в Швейцарии женщина получила рекордный в истории штраф

В Швейцарии штрафы рассчитывают на основании доходов нарушителей

В Швейцарии водитель Range Rover получила крупнейший в истории штраф за превышение скорости. Женщина двигалась на 43 км/ч быстрее дозволенного, а сумма штрафа составила почти 200 000 евро.

Об этом сообщает издание DividendWealth.

Отмечается, что жительница Цюриха ехала через коммуну Воллерау на собственном автомобиле Range Rover. Женщина двигалась со скоростью 93 км/ч при ограничении скорости в 50. Превышение зафиксировали камеры и на основании этого правоохранители выписали постановление.

По законам Швейцарии штрафы рассчитывают на основании доходов и имущества. Поскольку оценочная стоимость имущества женщины, которая превысила скорость, составляет 12 миллионов евро, суд постановил взыскать с нее более 370 тысяч евро.

После того, как миллионерша обжаловала штраф, его размер уменьшили до 175 тысяч евро, однако выяснилось, что за женщиной числились еще два правонарушения, поэтому конечная сумма штрафа составила — 192 825 евро.

Стоит отметить, что штрафы зависят от доходов и имущества не только в Швейцарии, но и в Финляндии. Там огромные штрафы получал топ-менеджер фирмы Nokia — за превышение скорости ему выписали счет на 116 000 евро, а местный миллионер за превышение скорости в Хельсинки попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда полиция выписала ему штраф в 170 000 евро, а после апелляции сумму уменьшили до 100 000 евро.

Как сообщал "Телеграф", киевлянину заблокировали счет предпринимателя за нарушение правил парковки, однако даже после уплаты штрафа разблокировки не произошло.