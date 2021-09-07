Їхала зі швидкістю 93 км/год: у Швейцарії жінка отримала рекордний в історії штраф

У Швейцарії штрафи розраховують на підставі доходів порушників

У Швейцарії водійка Range Rover отримала найбільший в історії штраф за перевищення швидкості. Жінка рухалася на 43 км/год швидше дозволеного, а сума штрафу склала майже 200 тисяч євро.

Про це повідомляє видання DividendWealth.

Зазначається, що мешканка Цюріха їхала через комуну Воллерау на власному автомобілі Range Rover. Жінка рухалася зі швидкістю 93 км/год при обмеженні швидкості у 50. Перевищення зафіксували камери і на підставі цього правоохоронці виписали постанову.

За законами Швейцарії штрафи розраховують на підставі доходів і майна. Оскільки оціночна вартість майна жінки, яка перевищила швидкість, становить 12 мільйонів євро, суд постановив стягнути з неї понад 370 тисяч євро.

Після того, як мільйонерка оскаржила штраф, його розмір зменшили до 175 тисяч євро, однак з’ясувалося, що за жінкою є ще два правопорушення, тому кінцева сума штрафу склала — 192 825 євро.

Варто зазначити, що штрафи залежать від доходів та майна не лише у Швейцарії, а й у Фінляндії. Там величезні штрафи отримував топ-менеджер фірми Nokia — за перевищення швидкості йому виписали рахунок на 116 000 євро, а місцевий мільйонер за перевищення швидкості у Гельсінкі потрапив у Книгу рекордів Гіннесса, коли поліція виписала йому штраф в 170 000 євро, а після апеляції суму зменшили до 100 000 євро.

Як повідомляв "Телеграф", киянину заблокували рахунок підприємця за порушення правил паркування, проте навіть після сплати штрафу розблокування не сталося.