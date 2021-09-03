За порушення ПДР киянину заблокували рахунок, але не розблокували навіть після сплати штрафу

Шлінчак каже, що жодного документа від поліції або виконавчої служби так і не отримав.

Жителю Києва заблокували рахунок ФОП за порушення правил паркування, проте навіть після сплати штрафу розблокування не сталося.

Своєю історією поділився блогер і керівник інформаційного агентства "Главком" Віктор Шлінчак в Фейсбук.

За його словами, після блокування рахунку він першим ділом спробував з’ясувати, чому це відбулося і на це довелося витратити цілий день.

Як виявилося, за версією виконавчої служби, його автомобіль ще 7 квітня побачили припаркованим на вулиці Пушкінській, 12 біля пішохідного переходу.

"Якщо чесно, я не пам’ятаю як самого факту паркування в тому місці, так і наявних там пішохідних переходів", — зазначив Шлінчак.

Він вказав, що для якнайшвидшого розблокування рахунку, штраф він сплатив, але зазначив, що жодного документа ні від поліції, ні від виконавчої служби не отримував.

Шлінчак вказав, що звернувся до виконавчої служби, але там лише продиктували номер виробництва. У поліцію ж йому і зовсім додзвонитися не вдалося.

При цьому, зазначив блогер, що йому пощастило, що він не проходив паспортний контроль і його не завернули в аеропорту, як "злісного порушника".

"Питання в студію: наскільки це все законно?", — запитав він.

Як повідомлялося раніше, 6 липня Мінфін випустив розпорядження, яким передбачено автоматичне блокування рахунків. Раніше така функція була передбачена в разі несплати аліментів, однак тепер під блокування рахунку можуть потрапити через несплату ЖКП, штрафів за порушення ПДР і невиплату зарплат працівникам.