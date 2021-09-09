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Под музыку из "Профессионала": во Франции простились с легендарным Жан-Полем Бельмондо (фото, видео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо Новость обновлена 09 сентября 2021, 21:54
Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо

Похорон актера состоится в пятницу, 10 сентября, в церкви Сен-Жермен-де Пре

В парижском Доме инвалидов в четверг, 9 августа, простились с легендарным актёром Жан-Полем Бельмондо, умершим 6 сентября на 89-м году жизни. Его проводили со всеми национальными почестями под музыку из фильма "Профессионал". 

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на трансляцию церемонии в Youtube.

Церемония прощания началась в парижском Доме инвалидов с речи президента Франции Эммануэля Макрона. 

Также на церемонии присутствовали члены семьи Жан-Поля Бельмондо, известные деятели мира кинематографа и спорта, члены правительства. Многие из них не могли сдержать слез, когда гроб с телом легенды выносили под мелодию из "Профессионала" — ее сыграл в Доме инвалидов оркестр.

По окончанию церемонии проститься с легендарным актером смогут все желающие — двери Дома инвалидов будут открыты. Некоторые пришедшие ждали этого момента с 7 часов утра — сообщают местные журналисты.

Похорон актера состоится в пятницу, 10 августа, в церкви Сен-Жермен-де Пре.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто такой Жан-Поль Бельмондо, чем он запомнился зрителям и какие фильмы принесли ему всемирную славу.

Во Франции простились с Жан-Полем Бельмондо
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Под музыку из "Профессионала": во Франции простились с легендарным Жан-Полем Бельмондо (фото, видео)
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