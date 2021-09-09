Під музику з "Професіонала": у Франції попрощалися з легендарним Жан-Полем Бельмондо (фото, відео)

Похорон актора відбудеться у п’ятницю, 10 вересня, у церкві Сен-Жермен-де Пре

У паризькому Будинку інвалідів у четвер, 9 серпня, попрощалися з легендарним актором Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня на 89-му році життя. Його проводили з усіма національними почестями під музику з фільму "Професіонал".

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на трансляцію церемонії в Youtube.

Церемонія прощання почалася у паризькому Будинку інвалідів з промови президента Франції Еммануеля Макрона.

Також на церемонії були присутні члени родини Жан-Поля Бельмондо, відомі діячі світу кінематографа і спорту, члени уряду. Багато з них не могли стримати сліз, коли труну з тілом легенди виносили під мелодію з "Професіонала" — її зіграв в Будинку інвалідів оркестр.

По закінченню церемонії попрощатися з легендарним актором зможуть всі бажаючі — двері Будинку інвалідів будуть відкриті. Деякі громадяни чекали цього моменту з 7 години ранку — повідомляють місцеві журналісти.

Похорон актора відбудеться у п’ятницю, 10 серпня, в церкві Сен-Жермен-де Пре.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто такий Жан-Поль Бельмондо, чим він запам’ятався глядачам і які фільми принесли йому всесвітню славу.