Укр

К масштабному взрыву в порту Бейрута причастны украинцы: раскрыты новые детали

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Взрыв разрушил множество зданий в порту и вокруг. Новость обновлена 15 сентября 2021, 08:24
Взрыв разрушил множество зданий в порту и вокруг.

С момента взрыва прошло более года.

В начале августа 2020 года в Бейруте прогремел взрыв в порту. Он унес жизнь более двух сотен человек. Тогда расследование установило, что взорвалась аммиачная селитра, которая с 2014 находилась под арестом в ливанском порту. Как оказалось впоследствии — селитра принадлежала украинской компании.

Об этом пишет OCCRP в своем новом расследовании.

Расследователи давно обнаружили факт, что груз селитры, взорвавшийся спустя семь лет, зафрахтовала в 2013 Savaro Ltd — британская компания. 2750 тонн должны были перевести в Мозамбик. Из-за долгов и технических проблем судно арестовали в Ливане.

Компания оказалась частью разветвленной сети компаний, конечные владельцы которой находятся в Украине — это Владимир Вернобол и Николай Алисеенко, утверждают журналисты. Связь между британской компанией и украинскими бизнесменами удалось обнаружить благодаря электронной переписке.

Взрыв в Бейруте разрушил множество зданий
Взрыв в Бейруте разрушил множество зданий

Они также обнаружили следы того, что с 00-х компании сети продавали химикаты в Африку.

Последствия взрыва в Бейруте с высоты
Последствия взрыва в Бейруте с высоты

Взрыв стал катастрофой для Ливана, который и без того был в кризисе. Бейрутский порт был одним из важнейших мест доставки продовольствия — зернохранилище, которое было разрушено, принимало больше 80% зерна страны.

Коллегия адвокатов Бейрута и жертв взрывов в августе 2021 подала в суд на британскую Savaro.

Отметим, что OCCRP — международная журналистская расследовательская сеть — в Восточной Европе, Кавказе, Африке, Латинской Америке, Средней Азии. Они расследуют коррупцию и организованную преступность.

Ранее "Телеграф" писал, что в аэропорту Кабула произошла серия взрывов, которая унесла жизни более 80 человек.

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