До масштабного вибуху в порту Бейрута причетні українці: розкриті нові деталі

З моменту вибуху минуло більше року.

На початку серпня 2020 року в Бейруті прогримів вибух в порту. Він забрав життя понад двох сотень людей. Тоді розслідування встановило, що вибухнула аміачна селітра, яка з 2014 перебувала під арештом в ліванському порту. Як виявилося згодом — селітра належала українській компанії.

Про це пише OCCRP в своєму новому розслідуванні.

Розслідувачі давно виявили факт, що вантаж селітри, що вибухнув через сім років, зафрахтувала в 2013 Savaro Ltd — британська компанія. 2750 тонн повинні були перевести в Мозамбік. Через борги і технічні проблеми судно заарештували в Лівані.

Компанія виявилася частиною розгалуженої мережі компаній, кінцеві власники якої знаходяться в Україні — це Володимир Вернобол і Микола Алісеєнко, стверджують журналісти. Зв’язок між британською компанією і українськими бізнесменами вдалося виявити завдяки електронному листуванню.

Вибух в Бейруті зруйнував безліч будинків

Вони також виявили сліди того, що з 00-х компанії мережі продавали хімікати в Африку.

Наслідки вибуху в Бейруті з висоти

Вибух став катастрофою для Лівану, який і без того був в кризі. Бейрутський порт був одним з найважливіших місць доставки продовольства — зерносховище, яке було зруйновано, могло вмістити понад 80% зерна країни.

Колегія адвокатів Бейрута і жертв вибухів в серпні 2021 подала в суд на британську Savaro.

Відзначимо, що OCCRP — міжнародна журналістська розслідувальна мережа — у Східній Європі, Кавказі, Африці, Латинській Америці, Середній Азії. Вони розслідують корупцію та організовану злочинність.

Раніше "Телеграф" писав, що в аеропорту Кабула сталася серія вибухів, яка забрала життя понад 80 осіб.