В Афганистане больше нет министерства по делам женщин, "Талибан" нашел ему другое применение - СМИ

Министерство добродетели и порока начало свою работу в Кабуле.

После ухода войск США из Афганистана, талибы продолжают менять то, чего удалось достичь стране за 20 лет. В частности они упразднили министерство прав женщин, а вместо него вернули "полицию нравов".

Об этом пишет ВВС.

На здании уже заменили табличку.

Служба, следящая за соблюдением норм шариата существовала в Афганистане во времена правления талибов в прошлом и отличалась ущемлением прав женщин.

За последние 20 лет в стране поменялось многое — женщинам дали возможность учиться в школах, вузах и работать, у них появилась возможность занимать государственные посты. Несмотря на заявления "Талибана" о том, что права женщин будут расширены по сравнению с предыдущим приходом к власти, фактически многие достижения уже отброшены назад.

Ранее "Телеграф" писал, что разница в подходе талибов к правам женщин отличается в зависимости от региона, а многие афганки не верят в то, что их права сохранят. Также "Талибан" до сих пор не озвучил конкретных правил, ограничиваясь отговорками о "рамках ислама".