В Афганістані більше немає міністерства у справах жінок, "Талібан" знайшов йому інше застосування — ЗМІ

Міністерство чеснот й пороків розпочало свою роботу в Кабулі.

Після відходу військ США з Афганістану, таліби продовжують міняти те, чого вдалося досягти країні за 20 років. Зокрема вони скасували міністерство прав жінок, а замість нього повернули "поліцію моралі".

Про це пише ВВС.

На будівлі вже замінили табличку.

Служба, що стежить за дотриманням норм шаріату існувала в Афганістані за часів правління талібів в минулому і відрізнялася утиском прав жінок.

За останні 20 років в країні змінилося багато — жінкам дали можливість вчитися в школах, вишах і працювати, у них з’явилася можливість займати державні пости. Попри заяви "Талібану" про те, що права жінок будуть розширені у порівнянні з попереднім приходом до влади, фактично багато досягнень вже відкинуті назад.

Раніше "Телеграф" писав, що різниця в підході талібів до прав жінок змінюється в залежності від регіону, а багато афганок не вірять в те, що їх права збережуть. Також "Талібан" досі не озвучив конкретних правил, обмежуючись відмовками про "рамки ісламу".