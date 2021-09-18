Лукашенко нашел "белорусские" города в Европе (видео)

Реакции руководителей этих городов пока не было.

В Беларуси на праздновании нового торжества "Дня народного единства" самоназванный лидер государства Александр Лукашенко решил выступить с обращением к народу и напомнить про белорусское происхождение двух европейских городов. Он отметил, что белорусы не покушались на чужой каравай и не говорят о том, что это белорусские населенные пункты.

В своей речи Лукашенко вспомнил Белосток и Вильну. Белосток — город в Польше, в полусотне километров от границы с Беларусью. Тогда как Вильна — теперешний Вильнюс, столица Литвы. Вильной (Вильно) он был до 1939 года.

Видео отрывка из речи Лукашенко опубликовали в Телеграм.

В балтийском сегменте Твиттера уже отреагировали и отметили, что Лукашенко становится ирредентистом (политика объединения этноса в рамках одного государства), а также ожидают реакцию ОБСЕ.

Отметим, что праздник "Дня народного единства" совпадает с нападением СССР на Польшу, когда к Беларуси присоединили западную часть.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия и Беларусь выбрали курс на сближение и интеграцию. Это коснулось сферы промышленности, в том числе и аграрной, финансов и туризма. Также Лукашенко прокомментировал слова Зеленского про совместные российско-белорусские учения.