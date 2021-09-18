Лукашенко знайшов "білоруські" міста в Європі (відео)

Реакції керівників цих міст поки не було.

У Білорусі на святкуванні нового торжества "Дня народної єдності" самоназваний лідер держави Олександр Лукашенко вирішив виступити зі зверненням до народу і нагадати про білоруське походження двох європейських міст. Він зазначив, що білоруси не зазіхали на чужий коровай і не говорять про те, що це білоруські населені пункти.

У своїй промові Лукашенко згадав Білосток і Вільну. Білосток — місто в Польщі, в півсотні кілометрів від кордону з Білоруссю. Тоді як Вільна — теперішній Вільнюс, столиця Литви. Вільною (Вільно) він був до 1939 року.

Відео уривка з промови Лукашенка опублікували в телеграм.

У балтійському сегменті Твіттера вже відреагували і відзначили, що Лукашенко стає іредентистом (політика об’єднання етносу в рамках однієї держави), а також очікують реакцію ОБСЄ.

Відзначимо, що свято "Дня народної єдності" збігається з нападом СРСР на Польщу, коли до Білорусі приєднали західну частину.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія і Білорусь вибрали курс на зближення та інтеграцію. Це торкнулося сфери промисловості, в тому числі і аграрної, фінансів і туризму. Також Лукашенко прокоментував слова Зеленського про спільні російсько-білоруські навчання.