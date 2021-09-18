Стычки с полицией и сотни задержаний: в Австралии серьезные протесты против локдауна (видео)

Всего на акцию протеста пришли 500-700 человек.

В Австралии в городе Мельбурн и населенном пункте Ричмонд местные жители вышли на протест против локдауна. В результате беспорядков пострадали 10 правоохранителей, шестеро из которых попали в больницу.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает "9News".

Акция состоялась в австралийском штате Виктория. Большое количество протестующих во время митинга была без масок, поэтому правоохранителям пришлось задержать 193 гражданина за нарушение карантинных норм. Еще 42 человека задержали за нарушение правопорядка. Таким образом, всего в руки полицейских попали 235 человек.

Местные жители вышли на улицы с плакатами "больше никаких ограничений". Некоторые из них также выкрикивали "освободите Дэна Эндрюс", то есть премьера штата Виктория.

Правоохранители заранее знали о готовящемся митинге, поэтому еще утром 18 сентября в Центральном деловом районе было две тысячи полицейских. Их главной задачей было прекратить движение демонстрантов в том же районе и арестовать тех, кто нарушает карантин.

Австралийцы вышли на протест

Участники митинга также заранее подготовились и собрались на окраине Мельбурна в Ричмонде. Они прорвались через силовиков и тем пришлось использовать слезоточивый газ. Демонстранты в ответ нанесли телесные повреждения 10 правоохранителям, сломав им пальцы, конечности, носа, и нанеся побои.

Люди протестуют против локдауна

По словам командира полиции Марка Галлиота на протест вышли злые, агрессивные молодые люди, а не митингующие против нарушений свободы.

Всего на акцию протеста пришли 500-700 человек. Чтобы они не смогли убежать, до центра Мельбурна половину дня не ездили автобусы, поезда и трамваи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в австралийском Сиднее вследствие увеличения количества больных коронавирусом ввели локдаун и комендантский час.